11 حدثا حول العالم خلال 24 ساعة.. انهيار جسر وتسرب مواد خطرة في أمريكا

تصدر 11 حدثا المشهد في أهم الأخبار العالمية خلال الـ24 ساعة الماضية، وتنوعت الأحداث ما بين أمنية وسياسية وكوارث طبيعية وعلى رأسها انهيار جسر بولاية مونتانا الأمريكية.

انهيار جسر في أمريكا

سقطت 8 عربات قطار على الأقل محملة بمواد خطرة في نهر يلوستون بولاية مونتانا الواقعة شمال الولايات المتحدة على الحدود مع كندا جراء انهيار جسر فوق النهر، ما أسفر عن تسرب مواد خطرة في المياه، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووقع انهيار الجسر في حوالي الساعة 6 صباحًا بالتوقيت المحلي في جزء من النهر بين ريد بوينت وكولومبوس، وفقا لما ذكرته شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية.

وفاة يابانية في السبعينيات بفيروس أوز

في اليابان، أعلنت السلطات الصحية وفاة أول حالة بفيروس أوز Oz في العالم لامرأة في السبعينيات من عمرها بمحافظة إيباراكي، بعد إصابتها بالمرض جراء لسعة من حشرة القراد، وفقا لما ذكرته صحيفة «جابان تايمز» اليابانية.

حملة وطنية في الجزائر

في الجزائر، أطلقت وزارة الداخلية، حملة وطنية للوقاية من حرائق الغابات خلال فصل الصيف تشمل جميع الولايات، بمشاركة العديد من القطاعات في الدولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.

5 أولويات للحكومة العراقية بينها معالجة الفقر

وفي العراق، كشف رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء أمس السبت، عن 5 أولويات للبرنامج الحكومي في بلاده تمثلت في معالجة الفقر ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

تهئنة الإمارات لأمير قطر

من جانبه، بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد برقية تهنئة إلى أمير قطر تميم بن حمد، بمناسبة الذكرى الـ10 لتوليه مقاليد الحكم في بلاده، كما بعث نائب الرئيس الإماراتي، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، ونائب الرئيس، الشيخ منصور بن زايد، ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى تميم بن حمد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

مصرع وإصابة شخصين في هجوم إرهابي بسوريا

وفي سوريا، لقي شخص مصرعه وأصيب طفل بجروح، جراء هجوم إلقاء عناصر جبهة النصرة والحزب التركستاني الإرهابيين، أمس الأول الجمعة، 6 عبوات ناسفة بمسيرة على مناطق في اللاذقية وحماة، وفقا لما ذكره مركز المصالحة الروسي.

صراع مستمر في كشمير

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مقتل مدنيين اثنين على الأقل مصرعهما وأصيب آخر نتيجة هجوم شنته القوات الهندية على قطاع ساتوال في كشمير المتنازع عليها بين البلدين، مشيرة في بيان، إلى استدعاء القائم بالأعمال الهندي.

وأعربت «إسلام آباد»، عن احتجاجها الشديد على الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

السعودية تستقبل الحجاج

وقف رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي،على استعدادات وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، متفقدا مفرزة القوات الجوية في مطار «مشعر عرفات»، كما زار المسؤول العسكري السعودي، المستشفى الميداني التابع للخدمات الصحية في وزارة الدفاع في عرفة.

تجارة الأعضاء في أوكرانيا

ألقت السلطات، القبض على رجل لمتاجرته بأطفال تتراوح أعمارهم بين عام إلى عامين غرب البلاد، فيما قال صحفي أوكراني يدعى فيتالي جلاجولا، عبر «تليجرام»، إن كان يتم إرسال هؤلاء الأطفال لاستخدام أعضائهم في عمليات زراعة الأعضاء في أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

احتفالات في روسيا

شهدت مدينة سان بطرسبورج احتفالات مخصصة للاحتفاء بخريجي المدارس، تمل اسم «الأشرعة القرمزية»، والتي تتوج بمرور السفينة الشراعية «روسيا» بنهر نيفا، تحت وابل من الألعاب النارية، فيما قام ضيف الشرف، المغني الروسي شامان، بأداء أغنية:«من ماذا يبدأ الوطن».

فيضانات تضرب وسط تشيلي

لقي شخصان مصرعهما، فيما لايزال 3 آخرين في عداد المفقودين، كما اختفى رجل إطفاء مشارك في عمليات الإنقاذ جراء فيضانات ضربت وسط تشيلي، فيما أشار رئيس البلاد، جابرييل بوريك، إلى إجلاء أكثر من 1000 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.