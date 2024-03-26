رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حقيقة فيديوهات انفجار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة بعد حادث السفينة

كتب:

أحمد عادل موسى
11:00 م | الثلاثاء 26 مارس 2024
مقاطع تزعم انفجار جسر بالتيمور

مقاطع تزعم انفجار جسر بالتيمور

انتشرت مقاطع فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي تزعم أنّها تظهر لحظة انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور الأمريكية، صباح اليوم، بحسب ما ذكرته صحيفة «جارديان».

حادث انفجار الجسر

وتناولت هذه الحسابات حدوث انفجار أدى إلى انهيار الجسر، ليتداول أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي فيديو: «لقطات من جسر فرانسيس سكوت بالتيمور الفعلي لحظة الاصطدام.. الأمر يشبه الانفجار».

ونشر صاحب حساب آخر لقطات مماثلة، مدّعيًا أنها تُظهر لحظة اصطدام بجسر فرانسيس سكوت، وأشار أيضًا إلى حدوث انفجار. وأشار هذا الحساب أيضًا إلى وقوع انفجار كبير في الجسر الأمريكي الواقع في ولاية ماريلاند.

انفجار جسر القرم

وبعد التحقق من الفيديوهات، تبين أنها تعود إلى الهجوم الذي تعرض له جسر القرم في شبه جزيرة القرم في أكتوبر 2022، وليس جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وفي ذلك الوقت، أعلنت السلطات الروسية، التي تحتل شبه جزيرة القرم، أن سيارة مفخخة تسببت في وقوع انفجار على الجسر الذي يربط بين الجزيرة والبر الروسي، مما أدى إلى توقف حركة المرور.

اقرأ المزيد:

خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو يحاول فرض سياسته على أمريكا وهذا غير ممكن

«الجيل» يدعو أمريكا لإنهاء شراكتها مع إسرائيل ووقف تصدير السلاح لجيش الاحتلال

برلماني: قرار مجلس الأمن بوقف الحرب على غزة يعكس تحولا كبيرا في موقف أمريكا

انهيار أجزاء من جسر في أمريكا.. وتوقعات بسقوط عمال في النهر (فيديو)
بقلم أحمد عادل موسى