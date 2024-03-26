حقيقة فيديوهات انفجار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة بعد حادث السفينة

انتشرت مقاطع فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي تزعم أنّها تظهر لحظة انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور الأمريكية، صباح اليوم، بحسب ما ذكرته صحيفة «جارديان».

حادث انفجار الجسر

وتناولت هذه الحسابات حدوث انفجار أدى إلى انهيار الجسر، ليتداول أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي فيديو: «لقطات من جسر فرانسيس سكوت بالتيمور الفعلي لحظة الاصطدام.. الأمر يشبه الانفجار».

Footage from the actual Francis Scott Baltimore Bridge moment upon impact.

Insane clip almost looks like an explosion. pic.twitter.com/1xgt5YMeun — TUCKER CARLSON (Parody) (@tuckercarlsonew) March 26, 2024

ونشر صاحب حساب آخر لقطات مماثلة، مدّعيًا أنها تُظهر لحظة اصطدام بجسر فرانسيس سكوت، وأشار أيضًا إلى حدوث انفجار. وأشار هذا الحساب أيضًا إلى وقوع انفجار كبير في الجسر الأمريكي الواقع في ولاية ماريلاند.

Footage from the actual Francis Scott Baltimore Bridge moment upon impact.

Front and side view looks like an explosion..

What do you think about this collapse ?



Insane clip almost looks like an explosion. #BridgeCollapse#American #BridgeCollapse#Baltimore #collapse… pic.twitter.com/vznTEhfyir — World news (@DhoniAbhinav) March 26, 2024

انفجار جسر القرم

وبعد التحقق من الفيديوهات، تبين أنها تعود إلى الهجوم الذي تعرض له جسر القرم في شبه جزيرة القرم في أكتوبر 2022، وليس جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

كاميرا المراقبة ترصد لحظة إنفجار جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم الذي يربطها مع روسيا pic.twitter.com/TEIi8Vlcgm — نبيل_بونيله (@Nabeelbunayla11) October 8, 2022

وفي ذلك الوقت، أعلنت السلطات الروسية، التي تحتل شبه جزيرة القرم، أن سيارة مفخخة تسببت في وقوع انفجار على الجسر الذي يربط بين الجزيرة والبر الروسي، مما أدى إلى توقف حركة المرور.