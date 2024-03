حقيقة فيديوهات انفجار جسر بالتيمور في الولايات المتحدة بعد حادث السفينة

انتشرت مقاطع فيديو على منصّات التواصل الاجتماعي تزعم أنّها تظهر لحظة انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في مدينة بالتيمور الأمريكية، صباح اليوم، بحسب ما ذكرته صحيفة «جارديان».

وتناولت هذه الحسابات حدوث انفجار أدى إلى انهيار الجسر، ليتداول أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي فيديو: «لقطات من جسر فرانسيس سكوت بالتيمور الفعلي لحظة الاصطدام.. الأمر يشبه الانفجار».

Footage from the actual Francis Scott Baltimore Bridge moment upon impact. Insane clip almost looks like an explosion. pic.twitter.com/1xgt5YMeun

ونشر صاحب حساب آخر لقطات مماثلة، مدّعيًا أنها تُظهر لحظة اصطدام بجسر فرانسيس سكوت، وأشار أيضًا إلى حدوث انفجار. وأشار هذا الحساب أيضًا إلى وقوع انفجار كبير في الجسر الأمريكي الواقع في ولاية ماريلاند.

Footage from the actual Francis Scott Baltimore Bridge moment upon impact.

Front and side view looks like an explosion..

What do you think about this collapse ?



Insane clip almost looks like an explosion. #BridgeCollapse#American #BridgeCollapse#Baltimore #collapse… pic.twitter.com/vznTEhfyir