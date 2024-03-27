«حياة كريمة» أكبر مشروع حماية اجتماعية.. مبادرات استفاد منها ملايين المصريين

شهدت السنوات العشر الماضية جهودا كبيرة من الدولة في شتى المجالات خاصة مجال الحماية الاجتماعية، وفي عام 2019 جاء تدشين المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تعتبر واحدة من أكبر مشاريع الدولة في هذا الإطار.

أهم إنجازات حياة كريمة

ووفق بيانات سابقة، فإنّ المرحلة التمهيدية لـ«حياة كريمة» استهدفت تنفيذ عدد من التدخلات في 375 قرية بـ14 محافظة على مستوى الجمهورية، واستفاد من تدخلات المبادرة 4.5 مليون مواطن بتكلفة وصلت إلى 13.5 مليار جنيه، أما عن المرحلة الأولى من المشروع فجاءت لتغطي أكثر من 4500 قرية بإجمالي 175 مركزا في 20 محافظة، ووصلت نسبة الانتهاء من مشاريع من المرحلة إلى نحو 85% بتكلفة بلغت 200 مليار جنيه مع نهاية العام المالي 2023-2022.

وتهتم مبادرة «حياة كريمة» ببناء الإنسان وتنميته، حيث تنظم المبادرة حوارات مجتمعية بلغ عددها 215 حوارا مع الأهالي الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة، فضلا عن تنظيم 154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، وتوفير تنظيم جولات ميدانية لزيارة مشروعات المبادرة وصل عددها إلى 100 جولة، ولم تغفل المجال الطبي، حيث جرى تنظيم نحو 701 قافلة طبية وإنشاء 221 وحدة بيطرية، وتنظيم 83 قافلة بيطرية، إلى جانب ندوات توعية الفلاحين والمزارعية والتي وصل عددها لنحو 98 ندوة.

أبرز مبادرات حياة كريمة

وتمكنت مبادرة حياة كريمة خلال السنوات الماضية من تنظيم العديد من المبادرات المختلفة التي توفر الخدمة لملايين من المواطنين الأكثر احتياجا، أبرزها كما يلي.

- مبادرة وصل الخير واستفاد منها 1.5 مليون مواطن

- مبادرة راجعين نتعلم واستفاد منها 45 ألف طالب

- مبادرة التعليم حياة واستفاد منها 24 ألف طالب

- مبادرة انت الحياة واستفاد منها 52 ألف مواطن

- مبادرة يدوم الفرح واستفاد منها 800 فتاة مقبلة على الزواج

- مبادرة ستر وعافية واستفاد منها 320 ألف مواطن

- مبادرة كتف في كتف واستفاد منها أكثر من 4 ملايين أسرة

- مبادرة خيرك سابق واستفاد منها 5 ملايين مواطن