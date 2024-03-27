«التنسيق الحضاري» يدرج اسم السياسي عبدالغفار شكر في «عاش هنا»

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، اسم السياسي عبد الغفار شكر في مشروع «عاش هنا» الذي يهدف إلى تخليد ذكرى المبدعين الذين أثروا الحياة الفكرية والفنية في مصر، وتم تعليق لافتة معدنية على منزله في العنوان 9123 المعراج السفلي في المعادي بالقاهرة.

معلومات عن عبد الغفار شكر

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ولد عبد الغفار شكر في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية، كان جده عمدة القرية ثم أصبح والده عمدة للقرية ومناصرا لحزب الوفد، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

واختار «شكر» منذ وقت مبكر في حياته درب التثقيف السياسي طريقا للعطاء، وهو المجال الذي برع فيه داخل منظمة الشباب الاشتراكي التي تولى منصب مساعد أمينها العام، وعمل وكيلا لمؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ونائبا لرئيس مركز البحوث العربية والإفريقية في القاهرة.

تولى عددا من المسؤوليات القيادية، منها أمين مساعد منظمة الشباب الاشتراكى للتثقيف حتى عام 1969، رئيس المكتب الفني للتثقيف باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي حتى 1971، ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى عام 2021، أول أمين عام للجبهة العربية المشاركة للمقاومة الفلسطينية 2008 – 200 - من الوظائف التي تقلدها، مدير المتابعة بمحافظة الدقهلية سابقا.

أعماله المنشورة

ومن أبرز أعماله المنشورة «التحالفات السياسية في مصر 1976 ـ 1993»، و«الطليعة العربية التنظيم القومي السري لجمال عبد الناصر في الوطن العربي» و«الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والطريق إلي ثورة 25 يناير»، «التحول الديموقراطي في مصر (الفرص والتحديات)» وغيرها من الدراسات المنشورة كفصول في دوريات، وتوفي في 31 أكتوبر عام 2021.