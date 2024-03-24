«التنسيق الحضاري» يدرج اسم المخرج نادر جلال في مشروع «عاش هنا»

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إدراج اسم المخرج نادر جلال في مشروع «عاش هنا» الذي يحتفي بالمبدعين الذين أثروا الحياة الثقافية والفكرية والفنية في مصر، وعلق الجهاز لافتة على منزله في عنوان 4 شارع غرناطة، روكسي، مصر الجديدة.

وحسب التنسيق الحضاري، فإن نادر جلال (29 يناير 1941- 16 ديسمبر 2014)، تربى داخل استوديو جلال الذي يمتلكه والده المخرج أحمد جلال ووالدته الفنانة المنتجة ماري كويني في وسط محفوف بالنشاط الفني والسينمائي.

وعاصر الراحل وشاهد منذ طفولته إنتاج أهم الأعمال السينمائية وتعامل مع عمالقة ورواد الفن الأوائل بحكم النشأة، والتحق بمدرسة الجوزويت؛ ثم بالمعهد العالي للسينما ليحصل على دبلوم معهد السينما -إخراج عام 1964 بعد حصوله على البكالوريوس عام 1963.

أعماله في السينما

وبدأ العمل في السينما عام 1965 ممثلًا ثم مساعد مخرج من خلال فيلم الشقيقان، فمخرجًا للعديد من الأفلام التي أثرى بها السينما المصرية، ومنها: 1973 أبو ربيع، 1976 وعادت الحياة، 1982 المحاكمة، 1982 أرزاق يا دنيا، 1983 ولا من شاف ولا من دري، 1983 خمسة باب – الإرهابي –ا لأجزاء الثلاثة لبخيت وعديلة.

ومن المسلسلات التليفزيونية: 2003 الناس في كفر عسكر، 2003 آخر المشوار، 2004 عباس الأبيض في اليوم الأسود، 2005 أماكن في القلب، 2006 درب الطيب.

وشارك في سيناريو: 1971 غدا يعود الحب، 1974 بدور، 1977 امرأة من زجاج، 1984 واحدة بواحدة 1990.