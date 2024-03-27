القومي للتنسيق الحضاري يدرج اسم رجائي الميرغني في مشروع «عاش هنا»

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري إدراج اسم الكاتب الصحفي رجائي الميرغني في مشروع «عاش هنا»، الذي يهدف إلى الاحتفاء برموز مصر من مختلف المجالات، وعلقت اللافتة على منزله في المعادي.

مسيرة رجائي الميرغني

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإن رجائي الميرغني صحفي وكاتب وشاعر ورسام ، ولد بمحافظة المنيا في 25 سبتمبر 1945، تخرج فى كلية الآداب بجامعة القاهرة - قسم صحافة عام 1970 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف.

- عمل فور تخرجه صحفيا بقسم الأخبار بوكالة أنباء الشرق الأوسط عام 1970، حتى عام 2013.

- اختير ضمن سلك التدريس في الجامعة لتفوقه، لكنه فضّل الاستمرار بالعمل فى الصحافة.

- شارك كجندي في حرب أكتوبر 1973 خلال الفترة من 1972 إلى 1975.

- وثّق تجربته الثرية في الحرب بكتابة عمل روائي طويل تناول فيه بطولات المواطن المصرى في حرب أكتوبر.

مشوار رجاء الميرغني النقابي

- انتخب عضوا فى مجلس نقابة الصحفيين لدورتين متتاليتين لمدة 8 سنوات، بداية من عام 1995 وحتى عام 2003

- شارك في التصدى لقانون اغتيال حرية الصحافة «93» لسنة 1995.

- ‏شارك في لجنة صحفية قانونية عام 1996 لإعداد «مشروع قانون الصحافة».

- شارك في لجنة صياغة وإعداد مشروع ميثاق الشرف الصحفي- أختير أمينًا عامًا مساعدًا للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب عام 2001.

آخرعمل تولاه خلال مسيرته الصحفية

‏- ‏ نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.‏

- ‏الأمين العام المساعد للجنة الدائمة للحريات باتحاد الصحفيين العرب منذ عام 2001‏.

تكريمات حصل عليها رجاء الميرغني

‏- حصل على العديد من التكريمات منها ميدالية اتحاد الصحفيين العرب فى يوبيله الذهبي تقديرا لجهوده الصحفية علي ‏المستويين المصري والعربي في عام 2001، كما أهدته جامعة الأهرام الكندية درعها عام 2013 عن دوره في الدعم الأكاديمي لطلاب كلية ‏الإعلام بالجامعة.‏

‏- حصل فى ديسمبر 2014 على درع الشهيدة ميادة أشرف لـ«حرية الصحافة» من ‏الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الإلكترونية، تقديرًا لجهوده في العمل الإعلامى ومناصرة ‏الحريات، وتوفي في 3 نوفمبر 2020.