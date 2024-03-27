داعية إسلامي: معاني الرحمة تتجلي في رسالة النبي محمد

أكد الشيخ موسى الفواخري، الداعية الإسلامي، أن رسالة النبي محمد تتجلى في كل معاني الرحمة، فهو الرحمة المهداة، مشيرا إلى أن الرسول غرس معاني الرحمة في أصحابه وأوصاهم بها، وملأ تعاليمه بذكرها.

الرحمة هي الصفة التي اختارها الله لعباده دون سائر صفاته

وأضاف الفواخري خلال تقديمه لبرنامج «وتطمئن قلوبهم» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرحمة هي الصفة التي اختارها الله لعباده دون سائر صفاته في فاتحة الكتاب، موضحا أن الرسول كان مع زوجاته يُكرِم ولا يهين، يُوجِه وينصح، لا يعنِف ويجرح.

ولفت الفواخري، إلى أن الرسول كان يساعد زوجاته في أعباء المنزل، مشيرا إلى أنه كان يحب حفيديه الحسن والحسين حبا شديدا.