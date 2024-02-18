داعية إسلامي: سيدنا النبي علمنا الأخذ بالأسباب والتعامل مع الأزمات

أوضح الداعية الإسلامي، الشيخ سيد عبدالنبي، أنَّ سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، كان يحل الأزمات بعدة إجراءات، من بينها التشاور، مثلما فعل أثناء رحلة الهجرة إلى المدينة، فنجده لجأ إلى دليل غير مسلم، ليدله على طريق لا تعرفه قريش.

أضاف «عبد النبي»، في حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه دائما ما كان يشاور سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، أصحابه في أية مشكلة أو أزمة تقع، وكذلك كان لا يسمح بـ إشاعة الخوف والذعر بين الناس.

وتابع الداعية الإسلامي، أنَّ سيدنا النبي محمد - صلى الله عليه وسلم، كان يعمل بالتخطيط، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، أبرزها عند خروجه للهجرة وكذلك غزوة تبوك، كما كان يعمل على رفع الروح المعنوية بين الناس.