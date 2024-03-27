مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-202
كتب:
أحمد عادل موسى
12:00 ص | الأربعاء 27 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء
كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2023، وذلك في اليوم الـ16 من أيام شهر رمضان المبارك.
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، حتى يتمكن المسلمين من تنظيم أوقاتهم.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-202
وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024 من محافظة إلى أخرى، فتأتي في العاصمة عمان الأردنية، فيأتي صلاة الفجر عند الساعة 5:10 صباحًا، والشروق 6:32 صباحًا، الظهر 12:42 مساءً، العصر 4:12 مساءً، المغرب 6:56 مساءً، العشاء 8:14 مساءً.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء في محافظة العقبة
وعن محافظة العقبة الأردنية تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 5:17 صباحًا، والشروق 6:36 صباحًا، الظهر 12:46 مساءً، العصر 4:15 مساءً، المغرب 6:59 مساءً، العشاء 8:15 مساءً.
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء في محافظة أربد
وفي محافظة أربد تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 5:08 صباحًا، والشروق 6:31 صباحًا، الظهر 12:41 مساءً، العصر 4:11 مساءً، المغرب 6:55 مساءً، العشاء 8:14 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الأردن
وفقًا لبيان من الأردن، يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2023، يبلغ 13 ساعة و40 دقيقة.