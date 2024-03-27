كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2023، وذلك في اليوم الـ16 من أيام شهر رمضان المبارك.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024، حتى يتمكن المسلمين من تنظيم أوقاتهم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-202

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2024 من محافظة إلى أخرى، فتأتي في العاصمة عمان الأردنية، فيأتي صلاة الفجر عند الساعة 5:10 صباحًا، والشروق 6:32 صباحًا، الظهر 12:42 مساءً، العصر 4:12 مساءً، المغرب 6:56 مساءً، العشاء 8:14 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء في محافظة العقبة

وعن محافظة العقبة الأردنية تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 5:17 صباحًا، والشروق 6:36 صباحًا، الظهر 12:46 مساءً، العصر 4:15 مساءً، المغرب 6:59 مساءً، العشاء 8:15 مساءً.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الأربعاء في محافظة أربد

وفي محافظة أربد تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر عند الساعة 5:08 صباحًا، والشروق 6:31 صباحًا، الظهر 12:41 مساءً، العصر 4:11 مساءً، المغرب 6:55 مساءً، العشاء 8:14 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الأردن

وفقًا لبيان من الأردن، يأتي متوسط عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الأربعاء 27-3-2023، يبلغ 13 ساعة و40 دقيقة.