مسلسل بدون سابق إنذار.. قصة حب تهددها إصابة طفل بالسرطان: «صدفة ممكن تشقلب حياتنا»

«معلومة صغيرة بتعرفها بالصدفة ممكن تشقلب حياتك فى يوم وليلة بدون سابق إنذار»، هكذا انطلق برومو مسلسل «بدون سابق إنذار»، الذى أزاحت منذ أيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الستار عنه، لترفع معه سقف التوقعات للإثارة والتشويق، حيث ظهر الفنان آسر ياسين خلال البرومو داخل إحدى غرف وحدة العناية المركزة بالمستشفى فى حالة من الحيرة والتخبط.

إذ تدور أحداث مسلسل «بدون سابق إنذار» حول قصة الزوجين مروان الألفى، الذى يجسده الفنان آسر ياسين، وهو مهندس يبلغ من العمر 34 عاماً، وزوجته ليلى التى تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وتعمل مهندسة لدى إحدى شركات العقارات، وتبلغ من العمر 28 عاماً، ويعيشان قصة حب مُلهمة، وبعد أن تضع «ليلى» مولودها الأول «على» بأحد المستشفيات الحكومية، وتمر الأحداث حتى الاحتفال بعيد ميلاد ابنهما السادس وتتصاعد فى إطار تشويقى.

تبدأ «ليلى»، عائشة بن أحمد، فى ملاحظة بقع غريبة على جسد ابنها، فتذهب للطبيب الذى يبدأ فى إجراء العديد من الفحوصات الطبية، ويتم اكتشاف إصابة الطفل بسرطان الدم، ليقرر الطبيب المعالج على الفور إجراء عملية نقل نخاع العظم، ولكن تحدث مفاجأة وهى عدم تطابق أنسجة «مروان» الأب مع أنسجة ابنه، مع أول فحوصات للتبرع، لتبدأ المشكلات تشتعل بين الزوجين ويصبح زواجهما مُهدداً بالفشل.

يشارك فى بطولة مسلسل «بدون سابق إنذار» كوكبة كبيرة من نجوم الفن وهم آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، إسلام حافظ، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف ألمى كفارنة، إخراج هانى خليفة.