ملخص الحلقة الأولى مسلسل بدون سابق إنذار.. صدمة آسر ياسين بمرض ابنه

كشفت الحلقة الأولى من مسلسل «بدون سابق إنذار» طبيعة العلاقة بين الزوجين آسر ياسين «مروان» وعائشة بن أحمد «ليلى»، واللذان تجمعهما علاقة فاترة، دفعت الآخيرة للتفكير في الطلاق بسبب شعورها بالملل والإهمال من زوجها آسر ياسين.

وتتوالى الأحداث، لتظهر مدى صعوبة التعايش بين الزوجين نظرا لكثرة المشاكل بينهما، والتي تدفعهم إلى التفكير في الانفصال أكثر من مرة، لذلك قرر الطرفان الذهاب لمستشار علاقات زوجية.

وفي إحدى المشاجرات بين الطرفين، سقط ابنهما على الأرض فجاة، ما جعلهما يذهبا به إلى المستشفى ليكتشفا إصابة طفلهما بمرض خطير يقلب حياتهما تماماً وهو سرطان الدم، وهو ما يستدعي سرعة العلاج.

وتتطلب طبيعة العلاج تبرع من أحد أقارب طفلهما، وأجرى آسر تحليل دم لابن شقيقه ولكن الطبيب أخبره إن الطفلان ليسا أقارب ولا وجود لأي تطابق بين دمائهما، لتظهر نظرات التعجب والاستفهام لدى آسر ياسين.

هذا بالإضافة إلى ظهور علاقة حب قديمة بين عائشة بن أحمد وعمر الشناوي، تكشفها طبيعة الأحداث فيما بعد.

ويأتي مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وكتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وهو من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.