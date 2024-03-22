ساعات قليلة ويبدأ عرض مسلسل بدون سابق إنذار عبر قنوات «المتحدة»، ضمن الماراثون الرمضاني الحالي في النصف الثاني والذي يضم 5 مسلسلات، من بينها مسلسل بدون سابق إنذار، والذي يعرض بدءا من يوم 16 رمضان، ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار والقنوات الناقلة على النحو التالي.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار والقنوات الناقلة

ينطلق موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC، وهو من بطولة الفنان آسر ياسين، في تمام الساعة 6:15، على أن يكون موعد الإعادة الأول في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهرًا، كما يعرض على منصة WATCH IT.

تفاصيل مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث المسلسل، في إطار درامي تشويقي، حول معاناة طفل من مرض السرطان، ويحاول والديه والذي يجسدهما كل من آسر ياسين، وعائشة بن أحمد علاجه ولكنهما يكتشفان أمورا جديدة تتعلق بحياتهما الزوجية ويقعان في العديد من المشكلات.

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة عائشة بن أحمد، آسر ياسين، نهال عنبر، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين من إخراج هاني خليفة.