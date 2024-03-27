«مش في مصر».. إمام مسجد يثير الجدل باستخدام هاتفه المحمول أثناء الصلاة (فيديو)

مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الـ21 ثانية أثار جدلا واسعا عبر منصات السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، إذ ظهر إمام مسجد يرتدي «العمة والقفطان»، وهو يستخدم الموبايل أثناء إمامته للمصلين في صلاة التراويح، ورّوج البعض بأنه إمام مسجد مصري وأنه يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الصلاة، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

إمام مسجد يستخدم هاتفه المحمول أثناء الصلاة

«الوطن»، بحثت عن أصل الفيديو وتبين أنه كان بثا مباشرا لصلاة التراويح في أول أيام رمضان بجامع رياض الجنة رقم 6680 الواقع على طريق كامبوبيلو، ميسيساجا، بمحافظة أونتاريو الكندية، وتجاوزت مدة البث المباشر الساعتين و25 دقيقة، وأّم المصلين أكثر من إمام، وفي الدقيقة الـ64 كان دور هذا الإمام الذي ظهر في الفيديو، إذ كان يقرأ القرآن الكريم من الموبايل لعدم إجادته حفظ السورة القرآنية التي كان يقرأ منها.

إمام المسجد الكندي، تلعثم بعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءة الآية 55 من سورة البقرة ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ﴾، ما اضطر أحد الأئمة للتصحيح له عندما لاحظ أنه أطال الوقوف بعد قراءة الفاتحة وعدم حفظ الآية القرآنية، ليستكمل الإمام قراءته القرآنية لمدة دقيقتين ثم استكمل الصلاة وسّلم ليستكمل إمام آخر باقي صلاة التراويح.

قراءة القرآن من الموبايل أثناء الصلاة

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو صغير لإمام مسجد وهو يتصفح أو يقرأ من الموبايل أثناء الصلاة، ما أثار جدلا واسعا ورّوج البعض بأن الواقعة حدثت في مصر، وهو ما تبين عدم صحتها، إذ توالت التعليقات أنه إمام مسجد مصري.

وردت دار الإفتاء المصرية على استخدام الموبايل أثناء الصلاة، إذ قال أمين الفتوى ومدير إدارة العلاقات الأسرية بالدار الدكتور عمرو الورداني، إن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، خاصة أن الهاتف المحمول به مساحة تجعل الإمام لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرًا، وذلك في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.