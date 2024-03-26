الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس: عودة سقوط الأمطار خلال ساعات على بعض المناطق

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود تقلبات في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وذلك تزامنًا مع فصل الربيع الذي يتسم بذلك، كما تعود الأمطار إلى التساقط على بعض المناطق.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بعد غد الخميس بنسبة حدوث 30%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

عودة سقوط الأمطار

كما تنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد يوم الخميس الموافق 28 مارس، وذلك وفق بيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 27-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة.

درجات الحرارة الخميس 28-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.