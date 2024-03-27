عضو بـ«النواب» تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد قرار تخفيض الأسعار

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لخفض أسعار السلع يخفف العبء عن المواطنين، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

مبادرة خفض أسعار السلع

وأكدت عضو مجلس النواب أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، موضحة أن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في المواني، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

وشددت نصر على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.