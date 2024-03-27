رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عضو بـ«النواب» تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بعد قرار تخفيض الأسعار

كتب:

محمد أباظة
12:09 م | الأربعاء 27 مارس 2024
النائبة منال نصر

النائبة منال نصر

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اتجاه الحكومة لخفض أسعار السلع يخفف العبء عن المواطنين، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.

مبادرة خفض أسعار السلع

وأكدت عضو مجلس النواب أن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن في الشارع المصري، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار، موضحة أن إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع المتراكمة في المواني، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير في خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

وشددت نصر على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة، والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

 

اقرأ المزيد:

عضو بـ«النواب»: مصر في عهد الرئيس السيسي شهدت إنجازات لم يسبق لها مثيل

عضو بـ«النواب»: اتفاق الحكومة مع المصنعين لخفض الأسعار خطوة إيجابية

رئيس «خارجية النواب»: قرار وقف إطلاق النار في غزة يأتي استجابة للجهود المصرية

رئيس الوزراء يلتقي وفدا من أعضاء مجلس النواب الأمريكي
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.