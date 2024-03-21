6 نصائح مهمة من حماية المستهلك للمواطنين لعدم الانجراف وراء الإعلانات

حدد جهاز حماية المستهلك، 6 نصائح مهمة، للمواطنين لعدم الانجراف وراء الإعلانات المُضللة، أولها عدم شراء أو استخدام الأدوية الطبية التي يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، إلا بعد استشارة الطبيب المختصة.

النصيحة الثانية

جاءت النصحية الأولى، وفق تقرير لجهاز حماية المستهلك، بالتأكد من الإعلانات التي تروج لمراكز الصيانة المعتمدة وخدمة ما بعد البيع والتأكد من رقم الشركة ومركز الصيانة المعتمد من خلال شهادة الضمان.

النصيحة الثالثة

النصيحة الثالثة هي عدم التعامل مع شركات إبادة الحشرات التي يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الفضائية إلا بعد التأكد من صحة الترخيص من الجهة المختصة وهي الإدارة العامة لمكافحة ناقلات الأمراض بوزارة الصحة والسكان.

النصيحة الرابعة

أكدت النصيحة الرابعة على عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من وجود رقم إخطار الجهاز في الإعلان تطبيقاً لنص المادة 14 من قانون حماية المستهلك والتي نصت على عدم جواز الإعلان عن المسابقات إلا بعد إطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.

النصيحة الخامسة والسادسة

أما بالنسبة للنصيحة الخامسة، فهي تتمثل في تجاهل الرسائل المستلمة من أرقام مجهولة والتي تحتوي على إعلانات عن أي منتجات أو الاشتراك في مسابقات وهمية، وأخيراً النصيحة السادسة والأخيرة تتمثل في التأكد من أسعار السلع قبل وبعد الشراء ف يحالة وجود إعلان عن تخفيضات وأن يكون السعر المعلن شامل الضرائب والرسوم.