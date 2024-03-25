«جولد بيليون»: أسعار الذهب تعود إلى الاستقرار محليا.. وتذبذب الأونصة عالميا

تشهد سعر أونصة الذهب تذبذبا خلال تداولات اليوم، في ظل توقعات بأن يخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو، إضافة إلى تماسك مستويات الدولار، ما يدفع السعر إلى تحركات عرضية في انتظار عدد من البيانات المهمة هذا الأسبوع، لتمثل حافزا جديدا لحركة الذهب القادمة.

أسعار الذهب محليا تعود للاستقرار

وذكر تقرير لمؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، أنّ سعر الذهب المحلي عاد إلى الاستقرار مجددا مع بداية تداولات الأسبوع، بعد التذبذب الذي شهده خلال الأسبوع الماضي بسبب التغيرات في سعر الذهب العالمي.

وجاء استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية كمساعد على هدوء حركة الذهب المحلي بشكل كبير، حتى وإن كان تسعير الذهب يستخدم سعرا تحوطيا للدولار أعلى من السعر الرسمي.

وافتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع لتشهد استقرار السعر فوق منطقة الدعم الرئيسي 2150 – 2145 دولارا للأونصة الأمر الذي يبقي فرص الصعود متاحة أمام الذهب، ولكن يميل السعر إلى التحركات العرضية الأمر الذي قد يبقي عند هذه المنطقة في انتظار حافز مناسب في الأسواق.

ويظل الذهب بحاجة إلى تصحيح سلبي صحي حتى يستطيع تجميع زخم صعود كافٍ، ولكن تمسك قوى الشراء بالذهب وانخفاض عمليات البيع لجني الأرباح تحد من انخفاض السعر، الأمر الذي قد يدفع السعر إلى بعض التحركات العرضية بهدف التصحيح، بينما توجد مستهدفات التصحيح عند 2120 و2100 دولار للأونصة.