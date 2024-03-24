«آي صاغة»: ارتفاع أسعار الذهب عالميا

شهد سعر أوقية الذهب ارتفاعا في البورصة العالمية بنسبة وصلت لـ0.4%، في حين سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ثباتا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، مع تزايد توقعات الفيدرالي الأمريكي بإنهاء دورة التشدد النقدي، مع خفض سعر الفائدة لـ3 مرات العام الجاري.

أسعار الذهب في مصر

من جانبه، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 45 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، ولامست مستوى 3250 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، ولامست مستوى 2222 دولارًا في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا.

وأضاف «إمبابي» في بيان له، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3457 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 2593 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2017 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24200 جنيه.

ارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية

وكانت أسعار الذهب شهدت تحركا بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، إذ افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3020 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، موضحا في تقرير سابق، أن أسواق الذهب تعرضت خلال تعاملات الأسبوع الماضي لارتفاعات غير مبررة.