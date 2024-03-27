رفع 3 آلاف حالة إشغال بحدائق الأهرام لضبط الأسواق والشوارع

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة جهودهم في تنظيم حملات دورية لفرض الانضباط، ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين على الطريق العام.

وتشمل الحملة منع الممارسات العشوائية وتطبيق مواعيد الغلق، وذلك على مدار اليوم، سواء قبل أو بعد الإفطار، خلال شهر رمضان.

رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع

وفي ذلك الإطار نفذت محافظة الجيزة حملة مسائية بقطاع حدائق الأهرام، استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع، وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

رفع 3 آلاف حالة إشغال

وأسفرت الحملات التي جرى تنظيمها على مدار يومين عن رفع 3 آلاف حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، إستاندات، كراسي، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية)، بالإضافة إلى غلق وتشميع عددا من المحال والمقاهي المخالفة بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم علي الطريق العام وإحداث ضوضاء وازعاج للمواطنين علي مدار اليوم.

ونفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بقطاع هضبه الأهرام، شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية وطريق الفيوم والبوابة الثانية، والثالثة ساهمت في تحسين حالة النظافة.