رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في الجيزة 2024.. بينها الحصري

كتب:

رؤى ممدوح
03:06 م | الإثنين 25 مارس 2024
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

حددت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالجيزة 2024، خلال شهر رمضان الحالي، ويسعى قطاع كبير من المسلمين إلى التقرب من الله عز وجل خلال الأيام المباركة في شهر رمضان المبارك، اتباعاً لما كان يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـالجيزة 2024 

وعن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالجيزة 2024، فقالت وزارة الأوقاف إن نشر تلك الأسماء جاء انطلاقاً من اهتمام الوزارة بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، لإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024 بمديرية أوقاف الجيزة، وعددها 599 مسجدًا ، وهي على النحو التالي:

فضل الاعتكاف

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنّ الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ويجوز أن يكون في أي مسجدٍ، وأقله: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، حتى إن المصلِّي إذا دخل المسجد له أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ويحصل له ثوابه، وليس لأكثر أيام الاعتكاف حدٌّ؛ فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية.

اقرأ المزيد:

«الأوقاف» تعلن ضوابط الاعتكاف في المساجد خلال شهر رمضان 2024

خطوات تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024/1445.. شرط وحيد

عالم بالأوقاف: قضاء حاجة الناس ومساعدتهم أفضل من الاعتكاف بالمسجد النبوي شهرا

أوقاف كفر الشيخ تُنهي استعداداتها لصلاة التهجد وسُنة الاعتكاف

ضوابط الاعتكاف في مساجد محافظة القليوبية.. منها حظر تصوير المعتكفين

وزير الأوقاف للأئمة المشرفين على الاعتكاف: مساجد مصر في عصرها الذهبي

أسماء مساجد الاعتكاف في المحافظات.. 6200 جامع لإحياء السنة النبوية

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في الوادي الجديد 2023
بقلم رؤى ممدوح