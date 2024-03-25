أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف في الجيزة 2024.. بينها الحصري

حددت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالجيزة 2024، خلال شهر رمضان الحالي، ويسعى قطاع كبير من المسلمين إلى التقرب من الله عز وجل خلال الأيام المباركة في شهر رمضان المبارك، اتباعاً لما كان يفعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بـالجيزة 2024

وعن أسماء المساجد المسموح فيها بالاعتكاف بالجيزة 2024، فقالت وزارة الأوقاف إن نشر تلك الأسماء جاء انطلاقاً من اهتمام الوزارة بتهيئة المساجد خلال شهر رمضان، لإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان لعام 1445هــ - 2024 بمديرية أوقاف الجيزة، وعددها 599 مسجدًا ، وهي على النحو التالي:

فضل الاعتكاف

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنّ الاعتكاف مستحبٌّ شرعًا، ولا يكون واجبًا إلا بالنذر، ويجوز أن يكون في أي مسجدٍ، وأقله: أقلُّ ما يطلق عليه اسم الاعتكاف لغةً، حتى إن المصلِّي إذا دخل المسجد له أن ينوي الاعتكاف مهما كان مكثه فيه ويحصل له ثوابه، وليس لأكثر أيام الاعتكاف حدٌّ؛ فيجوز أن يعتكف المرء شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو واجباته الدينية أو الدنيوية.