شيماء البرديني: ياسر جلال علامة جودة لأي مسلسل.. وكريم عبدالعزيز قدم دوره كما يجب

أشادت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، بأداء الفنان ياسر جلال في مسلسل جودر، واصفة إياه بأنه «علامة جودة بأي مسلسل أو عمل درامي يشارك فيه، بيغير نفسه بسرعة ومش ثابت على لون وكل سنة بيعيشنا في تفصيلة جديدة ودور جديد وبقى لنا سنين مفتقدين ده».

هناك أجيال لم تعرف ألف ليلة وليلة

وأضافت «البرديني»، خلال لقائها على «القناة الأولى والفضائية المصرية»: «مفتقدين دراما ألف ليلة وليلة ولربما أجيال بعدنا لم تعايشها.. إحنا كجيل تربينا على ألف ليلة وليلة، وبدل ما يسألوا إيه الحاجات اللي كنتوا بتتفرجوا عليها دي؟ رجعنا لهم بنسخة تناسب هذا العصر في 2024 وهناك حالة من حالات المتعة على كل المستويات».

وتابعت: «الحشاشين محتاج مجلد وكل حلقة من حلقاته بها رسالة وقيمة وتنبيه والاختراق والتغييب كيف يتم، وصناعة الوهم كيف تتم أيضا، وهنا لا نتحدث عن شخص بل فكر ملعون في كل زمن، فانتهبوا له».

وأوضحت: «في مسلسل الحشاشين النجم كريم عبد العزيز أدى دوره كما يجب، والعمل الدرامي رائع للغاية وكل رسائله وصلت وستصل أكثر بقراءة متأنية أخرى في المسلسل».

جنود مجهولة وراء كل عمل فني

وأشارت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن إلى أنَّ هناك جنودا مجهولين وراء نجاح كل عمل، وهم من يقفون خلف الكاميرا، مثل الديكور والموسيقى التصويرية، مؤكدة: «كل موسيقى وتتر مناسب جدا لطبيعة العمل في هذا الموسم الرمضاني».

واستطردت: «من اقتحم المشهد وجاي من بعيد جدا هو تتر مسلسل مليحة، بأغنية أصالة أصحاب الأرض، قد ايه التتر مرعب يمس القلب ووصل بنا التأثير إلى حد البكاء».