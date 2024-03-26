بعد ساعات قليلة، يبدأ عرض مسلسل بدون سابق إنذار، عبر قنوات «المتحدة» ضمن النصف الثاني من الماراثون الرمضاني، يتضمن ذلك 5 مسلسلات، بما في ذلك مسلسل بدون سابق إنذار، والتي سيتم بثها اعتبارًا من 16 رمضان.

ومن المقرر أن يكون موعد عرض الحلقة 1 مسلسل بدون سابق إنذار، بطولة آسر ياسين، على النحو التالي.

موعد عرض الحلقة 1 مسلسل بدون سابق إنذار

وعن موعد عرض الحلقة 1 مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين يتبين أنه الساعة 6:15 صباحًا، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 5 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، كما يعرض على منصة WATCH IT.

أحداث مسلسل بدون سابق إنذار درامية وتشويقية، إذ يحاول طفل يعاني من مرض السرطان ووالديه (آسر ياسين وعائشة بن أحمد) يحاولان علاجه، ولكنهما يكتشفان أمورًا جديدة تتعلق بحياتهما الزوجية، ويقعان في العديد من المتاعب.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من بطولة عائشة بن أحمد، آسر ياسين، نهال عنبر، إسلام حافظ، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج هاني خليفة.