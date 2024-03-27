مسلسل جودر الحلقة الثانية.. كيف سيتعامل شهريار مع زوجته؟

يتبع شهريار سياسة زواج الفتيات ثم قتلهنّ ليقضي بذلك على النساء في القرية، ثم جلس يبارز أحد الأشخاص بالسيف، وطلب من وزيره أن يُحضر له بعروس، ليخبره أنَّه لا يوجد أحد سوى ابنتيه، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الثانية.

الوزير يخبر ابنتيه برغبة شهريار

ذهب الوزير وأخبر ابنتيه بما يرغب فيه شهريار من الزواج لتحدث المفاجأة، إذ طلبت منه ياسمين رئيس التي تؤدي دور شهرزاد أن تتزوج به هي.

مسلسل جودر الحلقة الثانية

وطلبت شهريار الزواج من شهرزاد رغبة منها في أن تساعده على الشفاء من زواج الفتيات وقتلهم مع طلوع الفجر، لتتوالى الأحداث في مسلسل جودر الحلقة الثانية.

قصة مسلسل جودر

مسلسل جودر حكاية من حكايات ألف وليلة، وتدور حول الملك المفضل عند أبيه من بين شقيقيه، والذي كان يتزوج من عذراء كل يوم ومع بداية اليوم الثاني يقتلها، وذلك بسبب عقدة نفسية سببتها له زوجته بَهرامَة جراء خيانتها له.