موعد مؤتمر المطورين WWDC 2024.. تابع مفاجآت آبل عبر 3 وسائل مختلفة

دخل عشاق التكنولوجيا في حالة تأهب وانتظار لـ موعد مؤتمر المطورين WWDC 2024 الذي تعقده شركة آبل سنويًا، ولكن حتى الآن لا يُعرف على وجه التحديد إذا كانت الشركة ستكشف النقاب خلال المؤتمر عن أجهزة جديدة مثل حواسيب ماك أم لا.

آبل تعلن موعد مؤتمر المطورين WWDC 2024

وكشفت شركة آبل عن موعد مؤتمر المطورين WWDC 2024، إذ سيُقام في الفترة من 10 إلى 14 يونيو المقبل، وذلك بحسب البيان التي نشرته عبر موقعها الرسمي.

وكما جرت العادة في السنوات الماضية، سيُعقد مؤتمرالمطورين WWDC 2024 افتراضيًا، مما يجعله متاحًا مجانًا لكافة المطورين من جميع أنحاء العالم، وسيُتيح المؤتمر للمطورين فرصة حضور الجلسات والعروض التقديمية عبر الإنترنت، والتعرف على الميزات والبرامج الجديدة التي ستُعلن خلال المؤتمر، والمشاركة في مختبرات تفاعلية لاكتساب خبرة عملية مع أنظمة التشغيل الجديدة.

وستُنظم آبل حدثًا رئيسيًا في بداية مؤتمر WWDC 2024، والذي سيُقام يوم الاثنين الموافق 10 يونيو، إذ سيُركز الحدث على الكلمة الافتتاحية والتي ستكشف خلالها عن أنظمة التشغيل الجديدة iOS 18 وiPadOS 18 وtvOS 18 وmacOS 15 وwatchOS 11 وvisionOS 2.

بالإضافة إلى الكشف عن أنظمة التشغيل الجديدة، من المُنتظر أن تُعلن شركة آبل عن مزايا وبرامج جديدة للذكاء الاصطناعي في مؤتمر WWDC 2024 تستهدف المستخدمين والمطورين على حد سواء.

كيف تشاهد مؤتمر المطورين WWDC 2024؟

وسيكون الحدث الرئيسي لمؤتمر WWDC 2024 متاحًا للجميع عبر:

- تطبيق Apple Developer: يمكن للمطورين تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

- موقع آبل الرسمي: يمكن مشاهدة الحدث مباشرة على موقع آبل الإلكتروني.

- قناة آبل على يوتيوب: يمكن للجميع مشاهدة الحدث مباشرة على قناة آبل الرسمية على يوتيوب.

كما ستقوم آبل أيضًا بنشر مقاطع الفيديو والمعلومات طوال مدة المؤتمر، إذ يمكن متابعة أخبار المؤتمر من خلال موقع آبل الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي، وتخطط الشركة لدعوة بعض المطورين والطلاب لحضور الكلمة الافتتاحية، والعروض التقديمية، وعقد لقاءات مع موظفي آبل، بالإضافة إلى حضور حفل جوائز المطورين Apple Design Awards.

وفي المقابل، أعلنت Google أيضًا عن موعد مؤتمرها السنوي للمطورين I/O 2024، والذي سيُقام في منتصف شهر مايو المقبل.