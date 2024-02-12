«آبل» تحذر من عادة شهيرة لتجفيف الموبايل.. «لا تضعه في الأرز»

لا شك أنّك تعرضت مرة على الأقل إلى سقوط هاتفك في المياه أو غيرها من المواد السائلة، وعلى الفور تخطر ببالك فكرة وضع الهاتف في الأرز، حتى تتمكن من إنقاذ هاتفك مما يلحق به من ضرر، إلا أنّ شركة Apple حذرت مستخدمي هواتف آيفون من وضع الهاتف المبلل في الأرز، ووصفتها بأنّها «فكرة سيئة».

تحذيرات من مخاطر وضع الهاتف في الأرز

وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، أوصت شركة Apple بطريقة أفضل لتجفيف جهاز آيفون الخاص بك دون المخاطرة بإتلافه أثناء وضعه في الأرز، إذ يحذرك جهاز آيفون الخاص بك عندما يكون مبللا، وعادةً ما يكون ذلك من خلال تنبيه منبثق يفيد باكتشاف سائل في موصل Lightning أو USB-C.

وعادةً ما يمنعك هذا من استخدام المنفذ - بما في ذلك الشحن - حتى يجف، وقد تميل إلى اتباع نصيحة دائمًا ما يتبعها المستخدمون وتغمر الجهاز الخاص بك في الأرز، لكنها أسطورة سيئة يمكن أن تزيد الأمور سوءًا، إذ حذرت شركة أبل قائلة: «لا تضع جهاز iPhone الخاص بك في كيس من الأرز أبدًا، لأن ذلك قد يسمح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهازك».

وأوصت الشركة المُصنعة للآيفون بتجنب خطأين شائعين آخرين، قائلة: «لا تجفف جهاز آيفون الخاص بك باستخدام مصدر حرارة خارجي أو هواء مضغوط، ولا تدخل جسمًا غريبًا، مثل قطعة القطن أو منشفة ورقية، في الموصل».

كيف تُجفف آيفون الخاص بك؟

من المهم للغاية ألا تحاول شحن جهاز آيفون الخاص بك عندما يكون مبتلا، وتوضح الشركة: «إذا شحنت جهاز آيفون الخاص بك، بينما يكون موصل Lightning أو USB-C مبتلا، فقد تتآكل المسامير الموجودة على الموصل أو الكابل، وتتسبب في تلف دائم أو توقف عن العمل، ما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال بجهاز آيفون أو الملحق الخاص بك».

وتعتبر أفضل طريقة، وفقا لشركة Apple، النقر أولا بلطف على جهاز آيفون الخاص بك على يدك، والتأكد من أنّ الموصل متجه لأسفل للسماح بسقوط أي سائل زائد، وبعد ذلك؛ ما عليك سوى ترك آيفون الخاص بك في منطقة جافة، ويفضل أن يكون ذلك في مكان به تدفق للهواء.

بعد ذلك عليك الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم حاول الشحن مرة أخرى، وإذا ظهر التنبيه مرة أخرى، فيجب عليك ترك الجهاز في منطقة جافة مع تدفق الهواء لمدة تصل إلى يوم واحد، ولا تستخدم مصادر الحرارة مثل مجففات الشعر أو المشعاعات، ولا تضع أي شيء في منفذ الموصل لتجفيفه أيضًا.