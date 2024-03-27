قائمة أسعار كحك العيد 2024 في منافذ وزارة التموين.. تخفيض 25%

أعلنت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، قائمة أسعار كحك العيد 2024، التي بدأ ضخها في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركة، بتخفيض أكثر من 25%، مقارنة بأسعار محال الحلويات والمخابز الخاصة.

قائمة أسعار كحك العيد 2024 في منافذ وزارة التموين

وجاءت قائمة أسعار كحك العيد 2024 في منافذ وزارة التموين، وفقا لتصريحات اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، بتخفيضات أكثر من 25%، مؤكدا أن الشركة بدأت بالفعل في ضخ منتجات الكعك والبسكويت إلى في فروع المجمعات الاستهلاكية لاتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة.

ونوه رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى في تصريحات لـ«الوطن» بأن منتحات الشركة من الكعك والبسكويت والبيتي فور مُصنعة باستخدام أجود الخامات وتمت وفقا للمواصفات القياسية، موضحا أن الشركة قررت توفير في منافذ وزارة التموين وفروع الشركة عبوات وأوزان مختلفة للمواطنين بتقديم خضم قيمته 10% على أي كمية يتم شرائها.

وتأتي قائمة أسعار كعك العيد في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركة مخابز القاهرة الكبرى، كالتالي:

- كيلو بسكويت نشادر 150 جنيهات.

- كيلو كعك سادة 150 جنيها.

- كيلو كعك ملبن 140 جنيها.

- كيلو كعك بالمكسرات 210 جنيهًا.

- كيلو غريبة سادة 160 جنيهًا.

- كيلو غريبة باللوز 200 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور عادي 170 جنيهات.

- كيلو بيتي فور لوكس 200 جنيهًا.

- كيلو بيتي فور سابيله 200 جنيهًا.

- كيلو كوكيز 170 جنيها.

أسعار علب الكحك المشكلة

- علبة كرتون وزن 1 كيلو 155 جنيها.

- علبة كرتون وزن 2 كيلو 315 جنيها.

- علبة كرتون وزن 3 كيلو 480 جنيها.

- علبة كرتون وزن 4 كيلو 650 جنيها.

- علبة كرتون وزن 5 كيلو 810 جنيها.

- علبة شفاف زون 1.5 كيلو 235 جنيها.