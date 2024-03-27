قافلة علاجية توقع الكشف الطبي على 1798 حالة بمركز سمالوط

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حفاظاً على صحة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة للوصول لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

توقيع الكشف الطبي على 1798 حالة

وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، إلى أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أسطال التابعة لمركز سمالوط خلال يومي 25 و26 من مارس الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1798 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

عقد ندوات تثقيف صحي

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على عدد 374 حالة جراحة، 393 حالة أطفال، 348 باطنة، 103 حالات نساء، 93 أسنان، 269 جلدية، 174 أنف وأذن، 44 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 278 تحليلا متنوعا، و5 حالات موجات صوتية و7حالات أشعة عادية و128 كشفا مبكرا للضغط والسكر، وخلع أسنان لعدد 5 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 6 حالات لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 119 مترددا.