ما حكم الشجار في رمضان؟.. أزهري يوضح سبب الشعور بالغضب خلال الصيام

يهتم العديد من المسلمين بمعرفة حكم الشجار في رمضان، حرصًا منهم على نيل فضل الشهر الكريم، وفي بعض الأحيان يؤدي الصيام إلى انتشار حالات الغضب والشجارات، ما قد يُثير تساؤلات حول حكم الشجار في رمضان.

حكم الشجار في رمضان

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في أحد لقاءته على قناة الناس، عن سؤال حكم الشجار في رمضان، مؤكدا أن الصيام ليس سببا للغضب، حيث أن الصيام واحدا من العبادات التي تعمل على تعليم العبد القدرة على الصبر والتحمل، وليس الغضب بسبب انقطاع الطعام والشراب.

وأوضح خلال إجابته على سؤال حكم الشجار في رمضان، أن أسباب الغضب هي نفسها أسباب المعصية، تأتي نتيجة لشياطين الإنس أو شياطين الجن، أو النفس الإنسانية، وفي رمضان تكون الأسباب هي شياطين الإنس أو النفس الإنسانية، وذلك لأن شياطين الجنس تكون مصفدة خلال الشهر الكريم، أي أن الغضب مثله مثل المعصية يخرج نتيجة لأثر شياطين الإنس أو النفس الآمارة بالسوء.

الشجار في شهر رمضان

وأشار خلال حديثه عن حكم الشجار في رمضان إلى أن المعصية المقصودة هي الغضب غير المحمود هو الذي يعتبر، وذلك لأنه يوقع الضغينة والكراهية والتشاجر بين العباد، وهذه الصفات تتعارض مع الدروس المستفادة من عبادة الصيام، التي تعمل على نشر الصبر والمحبة بين المواطنين، وأضاف: «لا يجوز أن يكون الصيام سبب في نفاذ الصبر، لأن شهر رمضان هو شهر الصبر، وإذا غضب العبد بسبب الصيام يكون ذلك دليل على أنه لم يجرى تهذيبه من عبادة الصيام».