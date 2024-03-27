موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على cbc الحلقة 17.. قصة حب جديدة تشعل الأحداث

يبدو أن الحلقات المقبلة من مسلسل صيد العقارب، ستشهد العديد من المفاجآت غير المتوقعة، في ظل احتدام الصراع بين جميع الأطراف، ووضع خطط جديدة من قبل عائلتي ضرغام والغول، ضمن مواصلة محاولات الثأر لمقتل علي ضرغام «محمود عبدالمغني» شقيق غادة عبدالرازق، ما جعل حماس المشاهدين يشتعل.. فما موعد عرض الحلقة الـ17 من مسلسل صيد العقارب على cbc وموعد الإعادة؟

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على cbc الحلقة 17

مسلسل صيد العقارب يُذاع في السابعة والنصف مساء على قناة cbc، بينما تكون الإعادة في الثانية إلا ربع بعد منتصف الليل، على أن تشهد الحلقة الجديدة العديد من المفاجآت، في ظل ظهور العديد من الصدمات الجديدة.

الصراعات في مسلسل صيد العقارب، لم تقتصر فقط على محاولات الثأر، بل تسعى سيمون التي تلعب دور «سميحة»، زوجة رياض الخولي «إسماعيل الغول»، للإيقاع بأبنته من أجل السيطرة على أملاك زوجها، ومنها يبدأ صراعًا جديدًا.

«سميحة» تخطط للسيطرة على أموال زوجها

من المتوقع أن تظهر العديد من المفاجآت في الحلقات المقبلة في تفاصيل تلك القصة، حال اكتشاف حيلة سميحة للسيطرة على أموال زوجها بالكامل، مستعينة بمعتز «أحمد جمال سعيد» الذراع الأيمن لإسماعيل الغول من أجل أن يوهم ابنته «مي القاضي» بالحب ويسيطر على أموالها بالكامل، ما جعله يطلب الزواج منها في الحلقة الماضية.

بينما تتمسك غادة عبدالرازق «عايدة» بجميع الخيوط التي من شأنها أن تقربها من مكان «سامح» المتورط في قتل شقيقها في الحلقات الأولى من مسلسل صيد العقارب.