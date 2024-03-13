أول رد فعل من ياسمين عبدالعزيز على أزمة تعرضها للسحر.. ما علاقة شيرين عبدالوهاب؟

مفاجأة كبيرة فجرتها الفنانة شيرين عبدالوهاب، في أحدث تصريحاتها، إذ تحدثت عن معاناتها من السحر، بل ذكرت أيضًا أن الضرر وقع على الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وسرعان ما تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، محركات البحث المختلفة، و«تريند» مواقع التواصل الاجتماعي.

أول رد فعل من ياسمين عبدالعزيز على أزمة تعرضها للسحر

وسرعان ما ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على أمر تصدرها «التريند»، وسخرت من تصدر اسمها رغم غيابها عن موسم رمضان 2024 بالأعمال الفنية أو الإعلانات.

ونشرت ياسمين عبدالعزيز عبر صفحتها على انستجرام منشورًا، قالت فيه: «الحمد لله مع عدم وجودي السنة دي في رمضان تريند فيسبوك وجوجل وإنستجرام ومصر والعالم كله».

شيرين عبدالوهاب: أنا وياسمين عبدالعزيز تعرضنا للسحر

وكشفت الفنانة المطربة شيرين عبد الوهاب، عن أسباب الأزمات المتلاحقة والمشكلات التي عاشتها خلال الأيام الماضية، واضطراب حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تعرضت للسحر، بعدما وجدت «صرة» من الرمل، توقعت أن يكون مصدرها المقابر، وداخلها مفتاح لغرفة نومها، قائلة: «عملولي سحر».

وأشارت للأزمة الصحية التي مرت بها الفنانة ياسمين عبد العزيز، موضحة أنها استٌهدفت أيضًا ووضعوا لها سحرًا أسودًا، قائلة: «كادت أن تفقد حياتها بسبب السحر».