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دراما المتحدة

مفاجأة في احتفال العوضي بزفاف ابنة الخولي بـ«حق عرب».. ما علاقة ياسمين عبدالعزيز؟

كتب:

خالد فرج
12:45 ص | الأربعاء 20 مارس 2024
أحمد العوضي

أحمد العوضي

كشف مصدر من أسرة مسلسل حق عرب للمخرج إسماعيل فاروق، وبطولة الفنان أحمد العوضي، مفاجأة بشأن مشهد حفل زفاف دنيا المصري على أحمد عبدالله محمود، ضمن أحداث الحلقة التاسعة من المسلسل التي عرضت، اليوم الثلاثاء.

مفاجأة في احتفال العوضي بزفاف ابنة رياض الخولي

يقول المصدر لـ«الوطن»، إن تصوير مشاهد الزفاف، كان يوم الثلاثاء 16 يناير الماضي، وهو نفس تاريخ إعلان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز خبر انفصالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن بطل العمل نجح في الفصل بين واقعة طلاقه ومشهد رقصه في الفرح بدرجة أذهلت أسرة المسلسل بالكامل.

وأشار المصدر، إلى أن هذه المشاهد صورت حتى فجر الأربعاء التالي ليوم إعلان انفصال الثنائي، وكان العوضي حينها يعاني من نزلة برد شديدة، لكنه تحامل على نفسه من أجل استكمال التصوير وعدم تعطيله.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوي عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، دينا فؤاد، أحمد صيام، زينة منصور، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

 

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.