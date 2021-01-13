منها الطرد من العمل.. مشاكل مهنية مترتبة على تعاطي المخدرات

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هناك العديد من المشكلات المهنية المترتبة على إدمان الموظف للمواد المخدرة تتمثل فيما يلى:

- الطرد من العمل

- الإخلال بوظائف العمل.

-مشاكل مع رئيس العمل.

-ترك العمل.

-عدم الاستقرار فى العمل.

-عدم القدرة على التركيز فى العمل.

-ارتكاب انحرافات فى العمل.

-ارتكاب مشاكل مع الزملاء.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان، أنه يتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.

وأكد أنه يتم التنسيق مع كل المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

إحالة من يثبت تعاطيه للمخدرات للنيابة

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أن من يثبت تعاطيه للمخدرات ، يتم اتخاذ إجراءات الفصل ضده مع تحرير محاضر وإحالتهم إلى النيابة.

وأوضح صندوق مكافحة الادمان، أن هناك مجموعة من الشكاوى والأعراض التى تظهر عند التوقف عن التعاطى، والتى تشمل أى جزء من أجزاء الجسم حسب نوع المادة وجرعة التعاطى ومدة التعاطى، وتتمثل هذه الأعراض فيما يلى:

- الرجفة أو الارتعاش.

- التشنجات الصرعية، وكثيراً ما نجد شخصا يسقط أمامنا دون أن نعرف حقيقة أنه يتعاطى.

- الكآبة والاكتئاب

- القصور الذهنى المتمثل فى البلادة أو الغباء، نقص الانتباه، السرحان.

- الهلاوس: السمعية، البصرية، الشمية.

- المشاكل الوجدانية: النشاط الزائد غير المفيد.

ولفت الصندوق إلى أن هناك العديد من المشاكل الأسرية المترتبة على الإدمان كالتالى:

- انفصال بين الزوجين.

- خلافات مع الأسرة.

-ممارسة العنف.

-إهمال الأسرة.

-تفكك أسرى.

-نبذ المريض.

-انحرافات داخل الأسرة مثل السرقة وغيرها.

-ترك المنزل.

-مشاكل مادية