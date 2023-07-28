بعد قرار الحكومة العمل من المنزل.. كيف تنجز مهامك دون مشاكل؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة وجهت جميع الجهات بترشيد الإنارة في المباني الحكومية والشوارع، موضحًا أن من أهم الأشياء التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، أن يكون العمل بدءا من يوم الأحد 6 أغسطس من المنزل، ويستمر هذا الأمر في نفس اليوم كل أسبوع، وذلك للموظفين والمؤسسات الخدمية التي لا ترتبط بالعمل المباشر مع المواطن.

يواجه البعض مشكلة في العمل من المنزل، لعدم التعود على هذا الأمر، أو لوجود المشتتات التي تمنع التركيز في البيت، وعدم أخذ الأمر بالجدية الكاملة، ولذا نقدم لكم عبر السطور التالية، بعض النصائح التي يمكن من خلالها تسير هذا الأمر وفقًا لما هو مرغوب فيه.

نصائح العمل من المنزل

بين الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، أن هناك مجموعة من المشاكل التي قد تواجهه الموظفين أثناء العمل من المنزل، إذا لم يلتزموا بغالبية الإجراءات التي كانوا يلتزمون بها أثناء عملهم في مقر العمل، ومن أبرز النصائح التي يجب أن يلتزم بها الموظفون في ذلك اليوم:

- أن يشرح لأسرته أنه سيعمل هذا اليوم من المنزل عوضًا عن مقر العمل، حتى يوفروا له الجو الهادئ: «لازم يشرح لأسرته إنه ده قرار من رئيس الوزراء، ولازم أسرته يكون عندها نضج في التعامل مع الحدث».

- تحضير المناخ الملائم للعمل من المنزل، والذي ينبغي أن يشبه الجو العام للعمل في المكتب.

- ضرورة الالتزام بالهدوء العصبي والنفسي، وعدم التعص على أتفه الأسباب: «لازم نطول بالنا في اليوم ده».

- الالتزام بساعات العمل، وعدم تضييعها في أمور أخرى غير أداء المهمة الوظيفية.

- محاول تجنب كل ما يجلب التشتت، مثل الهاتف المحمول.

- تجهيز مصدر جيد للتهوية نظرًا للارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

- محاولة جعل اليوم خفيفًا وممتعًا: «حاول تفعل أشياء تخلي اليوم ده ممتع، لراحة أعصابك».

العمل من المنزل يوفر الهدوء العصبي

وأشار «إلياس» خلال حديثه لـ«الوطن» أن العمل من المنزل يحتوي على بعض المميزات التي لا توجد في غيره، أهمها أنه يجعل صاحبه هادئ عصبيًا بسبب الأريحية الكاملة أثناء أداء المهام، والتخلص من القيود التي تفرضها طبيعة العمل: «طول ما أنت بتشتغل في بيتك فانت هادئ عصبيًا.. لأنك لابس لبس خفيف وبتتحرك بأريحية، فده شيء جيد».