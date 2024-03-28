مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل مليحة على قناة ON E اليوم

تعيش فلسطين منذ نحو مائة عام حالة عصيبة من القتل والتهجير والإبادة التي تستمر حتى يومنا هذا في غزة، ويكشف مسلسل مليحة مختلف تلك الأنواع من الجرائم الإنسانية التي عاشها الأشقاء، ولذا نبين لكم مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل مليحة على قناة ON E.

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل مليحة على قناة ON E

ويوضح مسلسل مليحة كيف كانت فلسطين آمنة مطمئة يعيش فيها المسلمون وأصحاب مختلف العقائد والديانات دون كراهية، كما يرصد تغيّر الأحداث بعد وعد بلفور عام 1917 انتهاء إلى المأساة التي يعيشها الفلسطينيون اليوم.

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل مليحة

- مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل مليحة على قناة ON E فتكون خلال الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

- موعد مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على قناة الحياة الساعة 11:15 مساءً، والإعادة للمرة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة للمرة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

- موعد عرض مسلسل مليحة الحلقة 3 على تطبيق واتش إت من الساعة السادسة مساء.

يشار إلى أن أحداث المسلسل تنحصر في 15 حلقة، تدور كلها حول القضية الفلسطينية والمخطط المستمر لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم منذ أكثر من 76 عاما، بما في ذلك حرب 48 ووعد بلفور، وهو من تأليف رشا الجزار وإخراج شريف عرفة، وبطولة دياب وميرفت أمين وعلي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي.