تعرض الحلقة 2 من مسلسل جودر على قناة ON E حصريا على شبكة ON E طوال النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من حكايات ألف ليلة وليلة.

موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل جودر على قناة ON E

مع موعد عرض الحلقة 2 من مسلسل جودر على قناة ON E، تستمر حكايات شهرزاد حول جودر المصري الذي أصبح منذ مولده محور اهتمام قوى الشر والمفتاح الوحيد الذي ينتظره أهالي شمعون، وهو الوحيد الذي يستطيع فتح كنوز الحكيم شمردل الأربعة.

ويعرض مسلسل جودر الحلقة 2 في تمام الساعة 8 مساء ويعاد 9:45 صباحًا، ويعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.