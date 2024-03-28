تدور قصة مسلسل جودر حول حكاية من حكايات ألف وليلة، وهي حكاية الملك «جودر» المفضل عند أبيه من بين شقيقيه، الذي كان يتزوج من عذراء كل يوم، ثم يقتلها مع بداية اليوم الثاني بسبب عقدة نفسية سببتها له زوجته بَهرامَة جراء خيانتها له، ولذا نوضح لكم مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل جودر على قناة ON E اليوم.

مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل جودر على قناة ON E

وخلال عرض الحلقتين الماضيتين اتبع شهريار سياسة زواج الفتيات ثم قام بقتلهنّ ليقضي بذلك على النساء في القرية، ثم أخذ في مبارزة أحد الأشخاص بالسيف، وطلب من وزيره أن يُحضر له عروس، ليخبره أنَّه لا يوجد أحد سوى ابنتيه، وهكذا تتوالى الأحداث، وإليك مواعيد عرض الحلقة 3 من مسلسل جودر على قناة ON E اليوم:

- يعرض مسلسل جودر الحلقة 3 في تمام الساعة 8 مساء على قناة ON E.

- تعاد الحلقة 3 مرة أخرى خلال 9:45 صباحًا.

- يعرض على ON دراما الساعة 6:05 مساء ويعاد 1:30 و10:30 صباحًا.

وتستمر حكايات شهرزاد حول جودر المصري، والذي أصبح منذ مولده محور اهتمام قوى الشر، والمفتاح الوحيد الذي ينتظره أهالي شمعون، وهو الوحيد الذي يستطيع فتح كنوز الحكيم شمردل الأربعة.