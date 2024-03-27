«المؤتمر» يحتفل بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات بحضور قيادات الحزب

نظمت أمانة القاهرة بحزب المؤتمر برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، احتفالية لتكريم الأمهات بمناسبة عيد الأم وقد تم خلالها تكريم عدد من الأمهات المثاليات، ومنهم الأم ليلي محمد طنطاوي، هدي جابر حسين، نفيسة سنوسي، صباح عبد العزيز، تيسير عبد القادر، نوال أبو السعود الصاوي، وفاء صدقي، الدكتورة ولاء سليمان، سامية محمود، لبني شحاته العاصي، صفاء سمعان، سامية محمد زكي، ناهد عبد السميع، ماجدة خليل، مني موريس لمعي، نادية رفاعي.

احتفالية تكريم الأمهات

وجاء ذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيخ، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيخ، والدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب والنائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ونواب رئيس الحزب اتحاد شباب حزب المؤتمر، وعدد كبير من قيادات حزب المؤتمر، واللواء أحمد جلال عن حزب نصر أكتوبر والمستشار خالد فواد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.

المرأة تحظى باهتمام كبير في عهد القيادة السياسية

وقال القبطان محمود جبر أن المرأة تحظى باهتمام كبير في عهد القيادة السياسية، وأصبح التمكين الاقتصادي للمرأة حقيقة وواقع ملموس، وتقلدت المرأة أرفع المناصب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الأم عماد المجتمع، وهي من أعدت أجيال استطاعت قيادة العالم كله إلى السلام والتنمية والمساواة، أن يوم عيد الأم هو اعتراف بالجميل للام التي ضحت وتضحي بكل غالي ونفيس من أجل أبنائها وأسرتها وبلدها فهي التي تفتدي الوطن بفلذات أكبادها وهي التي تدفعهم إلى العمل بقوة إلى طريق التنمية الشاملة والي الخير والفضيلة والاجتهاد.