حزب المؤتمر: توجيهات الحكومة بتوفير السلع تخفف العبء عن المواطن

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الحكومة عن توافر السلع، وانخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، دليل نجاح تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإفراج عن البضائع.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام يحقق انتعاشة قوية للقطاع الصناعي، وزيادة الإنتاج ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدا أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف العالمية الراهنة.

وأشار إلى أن تراكم البضائع في المواني كان له تأثيرا سلبيا على توافر السلع في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، موضحا أن دعم القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة من أهم العوامل التي تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.