دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور.. «اللهم أصلح لنا ديننا»

يتشوق الصائمون إلى ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويكثرون خلالها من الأعمال المستحبة؛ منها الإكثار من ترديد الأدعية، مثل دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور، إلا أن البعض قد لا يعلم ماذا يقول في هذا اليوم؟

دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور

ولا يوجد دعاء ثابت أو صيغة واحدة يمكن قولها كدعاء ليلة القدر لتيسير الأمور، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

ويردد البعض في دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور الصيغ التالية:

- «اللهُم إجبر خاطري جبرًا أنت وليّه، فإنه لا يُعجزك شيئًا، في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يا رب أن تستقيمَ حياتي، وأن لا أضيع في زحام الطريق، وأن لا أخيّر بينَ أحب أشيائي، ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبيّ، اللهُم إنّي أستودعك راحتي فاجعلني أسعّد خلقك».

- «اللهم اجبر كسر قلبي جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض، جبرا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا ربّ، اللهم اجبر كسر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرا يليق بكرمك وعظمتك وقدرتك يا رب، اللهم اجبر كسر قلبي جبرا يتعجب منه أهل السموات والأرض».

- «اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر».

- «اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم».

- «اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت».

أبرز أدعية ليلة القدر

ويقول البعض في دعاء ليلة القدر لتيسير الأمور التالي:

- «اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن، اللهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين وإلى وجهك ناظرين».

- «اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن تغيرت أقدارهم إلى الافضل واجعلنا يا الله من الذين شملتهم مغفرتك ورحمتك وعتقك من النار، اللهم أحسن خاتمتنا واعتق رقابنا من النار، وبلغنا ليلة القدر».