موعد تسليم وحدات سكن مصر في دمياط الجديدة.. اعرف التاريخ ورقم العمارة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ تسليم وحدات مشروع سكن مصر، المرحلة التاسعة جنوب الحي الرابع، بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 7 يوليو حتى الأربعاء 29 من نفس الشهر في أيام محددة.

مواعيد تسليم الوحدات

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، محمد خلف الله، سيجرى تسليم الوحدات التابعة لمشروع سكن مصر، كالتالي:

العمارات من 1 : 3، يوم الثلاثاء 7/ 5/ 2024.

وحدات العمارات من 4 : 6، يوم الأربعاء 8/ 5/ 2024.

وحدات العمارات من 7: 9، يوم الخميس 9/ 5/ 2024.

وحدات العمارات من 10: 12، يوم الأحد 12/ 5/ 2024.

وحدات العمارات من 13: 15، يوم الاثنين 13/ 5/ 2024.

وحدات العمارات 16: 1، يوم الثلاثاء 14/ 5/ 2024.

ووحدات العمارات من 19: 21، يوم الأربعاء 15/ 5/ 2024، وجرى تخصيص يوم الخميس 16/5/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه سيجرى تسليم وحدات العمارات من 22 : 24، يوم الأحد 19/ 5/ 2024، ووحدات العمارات من 25 : 27، يوم الاثنين 20/ 5/ 2024، ووحدات العمارات من 28 : 30، يوم الثلاثاء 21/ 5/ 2024، ووحدات العمارات من 31 : 33، يوم الأربعاء 22/ 5/ 2024، كما تم تخصيص يوم الخميس 23/ 5/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

أما وحدات العمارات من 34 : 36 سيجرى تسليمها يوم الأحد 26/ 5/ 2024، ووحدات العمارات من 37 : 39، يوم الاثنين 27/ 5/ 2024، ووحدات العمارة 40، يوم الثلاثاء 28/ 5/ 2024، وجرى تخصيص يوم الأربعاء 29/ 5/ 2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.