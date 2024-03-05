للفائزين بشقق سكن مصر في أرض المعارض.. اعرف هتستلم شقتك امتى؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد تسليم شقق سكن مصر 2024، بمنطقة أرض المعارض، موضحة أنه سيبدأ من الأحد المقبل الموافق 10 مارس، وحتى 25 مارس من الشهر ذاته.

وأكدت الوزارة أن العملاء الفائزين بشقق سكن مص عليهم التوجه إلى بنك التعمير والاسكان لإنهاء إجراءات التعاقد في البنك:

وتشمل مواعيد التسليم:

- تسليم وحدات العمارة رقم 150 الأحد 10 مارس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 151 الاثنين 11 مارس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 152 الثلاثاء 12 مارس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 153 الأربعاء 13 مارس

- تسليم وحدات العمارة رقم 173 الخميس 14 مارس

- تسليم وحدات العمارة رقم 174 الأحد 24 مارس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 176 الخميس 21 مارس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 177 الأحد 17 مارس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 178 الإثنين 18 مارس

- تسليم وحدات العمارة رقم 179 الثلاثاء 19 مارس.

- تسليم وحدات العمارة رقم 180 الأربعاء 20 مارس.