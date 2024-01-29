اعرف مواعيد تسليم أراضي «بيت الوطن» في دمياط الجديدة.. المرحلة الثامنة

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعلن خلال أيام عن تسليم جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، قطع أراضي مشروع «بيت الوطن» المرحلة الثامنة بالمدينة، على أن تبدأ مواعيد التسليم من 4 من فبراير المقبل وتستمر حتى 14 من أبريل القادم 2024.

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، أنه سيتم إتاحة الفرصة لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة سلفا، بداية من يوم 15 فبراير 2024 حتى 18 من فبراير المقبل.

وأكدت المصادر إتاحة كافة المعلومات والتفاصيل الخاصة بطرح أراضي المصريين في الخارج، بمشروع بيت الوطن من خلال الموقع الالكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهو : www.newcities.gov.eg.

الإعلان عن حزمة تيسيرات جديدة للمصريين في الخارج خلال ساعات

كانت «الوطن» علمت من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هيئة المجتمعات، ستعلن قريبًا، طرح حزمة تيسيرات جديدة، للمشروعات السكنية الخاصة بالمصريين في الخارج، وأن التيسيرات الجديدة، التي سيتم الإعلان عنها قريبًا تتضمن عدم احتساب فوائد على القسط الأول والمستحق سداده خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، واستحقاق القسط الأول للأراضي المحجوزة والواردة بكراسة الشروط، ليكون سنة من تاريخ الاستلام المحدد للأرض، وليس سنة من التخصيص على الموقع الإلكتروني، كذلك السماح بزيادة المبالغ المحولة والمسجلة على الموقع، على سبيل الحجز من خلال فتح باب استقبال الطلبات منذ يوم 12 ديسمبر 2023، والسماح بالاستفادة من المبالغ الزائدة بالحجوزات المؤكدة خلال المرحلة التاسعة فقط، مع استكمال الدفعة المقدمة لإجراء حجز من القطع المتاحة على الموقع.

وكانت المصادر أعلنت أنه جار الآن الإعداد لطرح وحدات سكنية متميزة بعدة مدن جديدة يأتي في مقدمتها مدن «القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد».