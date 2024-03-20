«سكن مصر» و«دار مصر» ..تعرف على أبرز المعلومات عن المشروعات السكنية بأكتوبر الجديدة

تُعد مدينة أكتوبر الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع التي تنشئها وزارة الإسكان بهدف بناء مدن مستدامة، والتي يميزها ترشيدها لاستهلاك الكهرباء والمياه والطاقة والغاز، وتعد من المدن الجديدة الصديقة للبيئة، وتبلغ مساحة المدينة حوالي 90 ألف فدان.

توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل

تقدم وزارة الإسكان عدة مشروعات بمدينة أكتوبر الجديدة تستهدف الفئات متوسطة ومحدودة الدخل، من ضمنها مشروع «سكن مصر»، وهو مشروع يهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة لمتوسطي ومحدودي الدخل مع ميزة السداد بنظام التمويل العقاري، وتفاصيلها كالآتي:

• تتراوح مساحات الوحدات السكنية لمشروع سكن مصر من 106 إلى 118 مترًا.

• تتكون الوحدة من ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب.

• الوحدات السكنية تكون محاطة بسياج شجري للحفاظ على الخصوصية.

• تتوفر محلات التجارية أسفل العمارات السكنية لخدمة احتياجات السكان.

محتويات مشروع وحدات دار مصر

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية في مشروع «دار مصر» وفقًا لموقع هيئة المجتمعات العمرانية، بين 100 إلى 150 مترًا وتحتوي الوحدة السكنية على ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب، ويتضمَّن المشروع العديد من الخدمات، حيث يتوافر به «مول تجاري، مسجد، مدرسة، لاند سكيب، مصاعد، أسواق، محلات تجارية، خدمات منفصلة، أمن وحراسة، سور حديدي يحيط بالمشروع ليصبح كمبوند مغلق لتوفير الخصوصية للمواطنين».