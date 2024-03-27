مشروب بـ15 جنيها يقي من العطش في رمضان.. احرص على تناوله يوميا

قد يشعر البعض بالعطش الشديد خلال ساعات الصيام في رمضان، وربما يشعر الكثيرون بالتعب والإرهاق بسبب نقص المياه والفيتامينات من الجسم، لكنهم لا يعلمون أن هناك مشروبات تقيهم من العطش في رمضان، إذ يجب الحرص على تناولها بانتظام مع شرب كميات كبيرة من الماء لعدم الشعور بالعطش طوال اليوم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البطيخ على السحور؟

من بين المشروبات التي تقي من العطش في رمضان، هو مشروب عصير البطيخ السحري، إذ إن الحرص على تناوله في السحور يقي من العطش الشديد خلال ساعات الصيام الطويلة، بحسب الدكتورة إيمان محمد، أخصائي التغذية العلاجية، كما أن تكلفته بسيطة لا تتعدى الـ15 جنيها للكوب الواحد.

أخصائي التغذية أكدت لـ«الوطن»، أن تناول عصير البطيخ على السحور يقي من العطش الشديد في رمضان، وذلك لاحتوائه على فيتامينات «سي، أ، ب6، ومضادات الأكسدة، مثل الليكوبين، والبوتاسيوم»، كما أنه قليل السعرات الحرارية وقليل الصوديوم فضلا عن أنه خال من الدهون: «دا مشروب سحري يقي من العطش، والبطيخ بقى موجود دلوقتي في السوق وكمان العصير في المحلات سعره 15 جينه».

فوائد عصير البطيخ في رمضان

عصير البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء حيث يحافظ على رطوبة الجسم خلال ساعات الصيام بحسب أخصائي التغذية، فضلا عن أنه مفيد للمعدة لاحتوائه على الألياف: «بيمنع الإمساك وبيعزز صحة المعدة والأمعاء ويحسن عملية هضم الطعام، علشان كدة لو تناوله الشخص في السحور هيحفظ على جسمه رطب فمش هيعطش».

يمكن تناول البطيخ كعصير من خلال تقطعيه وضربه في الخلاط مع قليل من الماء، دون إضافة سكر، او تناوله كمكعبات بعد السحور، إذ يحافظ على ترطيب الجسم لفترة طويلة: «ممكن تاكلوه كبطيخ أو تعملوه عصير بس احذروا إضافة السكر، لإنه فيه سكريات طبيعية بتساعد على منع العطش والتعب والإرهاق».

طريقة تحضير عصير البطيخ على خطى غادة التلي

الشيف غادة التلي، شرحت طريقة تحضير عصير البطيخ، وذلك عبر قناة سي بي سي سفرة، وهي كالتالي:

200 جرام بطيخ

ربع كوب أوراق نعناع

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

وكوب مياه

يتم وضع البطيخ في الخلاط، وإضافة الثلج ثم يفرم جيدا، ويضاف عليه المكونات الأخرى.

بينما يمكن إعداد عصير البطيخ بطريقة أخرى على خطى الشيف نورا السادات، إذ استعرضت طريقة تحضيره عبر قناة سي بي سي سفرة، وهي كالتالي:

- مكعبات بطيخ خال من البذور

- علبة زبادي فراولة

- مكعبات ثلج

- سكر حسب الرغبة

- يتم وضع البطيخ في الخلاط، مع إضافة زبادي الفراولة والثلج والسكر، ونصف كوب ماء ثم ضربه في الخلاط وتقديمه في أكواب.