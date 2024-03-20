مشروب سحري يقوي عضلة القلب.. احرص عليه في فطار رمضان

لا تخلو موائد الإفطار من العصائر التي تكتسب أهمية خاصة خلال شهر رمضان عن أي وقت في السنة، لتعويض الجسم عما ينقصه من عناصر غذائية، والعمل على ترطيبه بعد ساعات الصيام الطويلة، لكن هل تخيلت يوما أنه بإمكان عصير معين أن يساعدك على الحفاظ على صحة القلب؟

فوائد عصير البنجر للقلب

عصير البنجر الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية ‫المفيدة للجسم مثل فيتامين «B»، إضافةً إلى الحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، يمكنه أن يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية بفضل احتوائه على مادة «النترات» التي تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، بحسب حديث الدكتور عيد الخولي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية لـ«الوطن»، الذي أوضح أن تناول كوب من عصير البنجر يومياً لمدة شهر أثبت فاعلية في علاج الأنيميا ونقص الصفائح الدموية لدى المرضى.

عصير البنجر والكوليسترول

بالنسبة لمن يعانون من أمراض القلب أو من لديهم «دعامة» في القلب، فتناول عصير البنجر يمكن أن يساعدهم على الوقاية من المشكلات التي تؤثر بشكل مباشر على حالتهم مثل الكوليتسرول الزائد بالدم، إذ ‫يحتوي البنجر على كثير من حمض «الفوليك» الذي يعمل على خفض الكوليسترول في الدم ويمنع الجلطات في الأوعية الدموية، وبالتالي الوقاية من الأمراض الشريانية التي تؤثر على حياة مرضى القلب، إضافةً إلى تقوية عضلة القلب وتوسيع القصبة الهوائية بما يجعل التنفس أسهل لمن يعانون من مشكلات في الرئة، وفقا لحديث الخولي.

نصائح لتحسين مذاق عصير البنجر

قد يواجه البعض صعوبة في استساغة مذاق عصير البنجر، وينصح الدكتور عيد الخولي في هذه الحالة بالاستعانة ببعض المواد الطبيعية لإكسابه المذاق المقبول مثل العسل الأسود الذي يحارب الأنيميا أو مزجه بعصير الرمان، للحصول على أفضل استفادة من مضادات الأكسدة ‫والالتهابات التي تعالج بعض الأمراض المزمنة، ‫ومنها أمراض القلب والكبد والأوعية الدموية.