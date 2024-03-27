مسلسل صيد العقارب الحلقة 17.. غادة عبدالرازق في فخ أجهزة التجسسر

تستمر الدكتورة «عايدة» في رحلة مُثيرة للبحث عن قاتل شقيقها والانتقام من عائلة «الغول» بقيادة «إسماعيل الغول» الذي يجسده رياض الخولي، وتزداد الأحداث تشويقًا مع كل حلقة جديدة، وهو ما يجعل الجمهور في انتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 بطولة غادة عبدالرازق بعدما شهدت الحلقة السابقة أحداثًا مثيرة.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 بطولة غادة عبدالرازق

ومن المقرر أن يأتي موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 17 من بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، على قناة cbc في رمضان الساعة السابعة والنصف مساءً، والإعادة الساعة 2:15 صباحًا، والساعة 12:45 مساءً.

وتُحيك «عايدة» التي تجسدها غادة عبد الرازق خطة مُحكمة لإثبات جريمة الاتجار في المخدرات على «سامح الغول»، وتُحذر «عايدة» والدها من فخ جديد يُخطط له «سامح الغول»، وتتوالى الصراعات، بعدما يتلقى «إسماعيل الغول» اتصالًا هاتفيًا يُخبره باندلاع حريق في مخزن السويس ليقرر توريط عائلة «الحاج حسن ضرغام» في حرب مع «إحسان» تاجر المخدرات.

وتُصمم «عايدة» على كشف أسرار عائلة «إسماعيل الغول» ومحاصرتهم، وتطلب من أحد موظفي شركتها مساعدتها في زرع أجهزة تجسس في أجهزتهم المنزلية وتليفوناتهم، لمعرفة كل تحركاتهم، وبذلك تبدأ «عايدة» رحلة انتقامها الحقيقية، رحلة لا تعرف نهايتها، تواجه خلالها العديد من التحديات والمخاطر في طريقها للوصول إلى هدفها.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق حول «عايدة» المتخصصة في استخلاص السموم من العقارب، وتعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتبدأ أحداث المسلسل بمقتل شقيق «عايدة» ما يُشعل الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، وتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها، وتبدأ رحلتها في عالم صيد العقارب.