مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاربعاء 27-3-2024 اعرف ساعات الصوم

حددت إمساكية هيئة المساحة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان، حيث تبدأ المواقيت من أذان الفجر ثم الظهر والعصر والمغرب وتنتهي مع أذان العشاء وأداء صلاة التراويح، وتصل ساعات الصيام إلى 14 ساعة و9 دقائق.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024 الموافق 17 رمضان الجاري، وفق إمساكية هيئة المساحة حيث تتجه الأنظار صوب مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة طوال شهر رمضان المعظم 2024 ميلاديا -1445هجريا.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء 27-3-2024

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاربعاء 27-3-2024 وتضمن الصلوات المفروضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كالتالي:

الفجر: 04:22 ص

الشروق: 05:50 ص

الظهر: 12:00 ظ

العصر: 03:31م

المغرب: 06:11 م

العشاء: 07:23م.

تكشف إمساكية هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأربعاء الموافق 27-3-2024، حيث يُحدَّد أذان الفجر اليوم في الساعة 04:22 صباحًا، وأذان المغرب في الساعة 06:11 مساءً. ومن المتوقع أن يكون موعد السحور اليوم في الساعة 02:00 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 04:00 صباحًا.