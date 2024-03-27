تفاصيل الحالة الصحية للفنان عماد رشاد.. خضع لجلسات تسكين ألم شديد

كشف الفنان عماد رشاد عن تفاصيل حالته الصحية بعد شعوره بألم شديد في الرقبة، والذراعين، والكتف، خلال الفترة الماضية، قائلا إنه لم يعرف مصدر الألم في البداية، لكن بعد التشخيص، تبين أنه يعاني من مشكلة صحية.

تفاصيل إصابة الفنان عماد رشاد

وأوضح الفنان عماد رشاد أنه شعر خلال الأيام الماضية بألم شديد، عقب إصابته بانزلاق غضروفي في الفترة الأخيرة، إذ ظل الفنان يعاني منه خلال الأيام الماضية، ما جعله يخضع لجلسات من أجل تسكين الألم الشديد الذي عانى منه.

وأوضح رشاد أن إصابته بألم الانزلاق الغضروفي العنقي، كانت سببًا لذهابه لأحد المستشفيات الكبرى في مصر الجديدة للخضوع لجلسات تسكين للآلم اللحظي.

وأكد الفنان خلال حديثه لـ«الوطن» أنه خضع لإحدى تقنيات تسكين الآلم، تسمى جلسة التردد الحراري، والتي كان مدتها نصف ساعة فقط، ليشعر بتحسن على الفور، عقب شعوره الفترة الماضية بألم مبرح في الكتف، والعنق، نافيًا الأخبار المتداولة بشأن خضوعه لعملية جراحية: «عملت جلسة لتسكين الآلم بس، مش عملية، والحمد لله حاليًا حالتي الصحية أفضل وبقيت كويس».

وأوضح الفنان أنه اعتقد أن رابطات العنق من تسببت في هذا الألم، إلا أن الطبيب طمأنه على حالته الصحية، خاصة عقب تماثله الشفاء فور علاجه.