الحكومة تدعم المعاشات بـ215 مليار جنيه و40 مليارا لـ«تكافل وكرامة»
كتب:
أسماء زايد
03:11 م | الأربعاء 27 مارس 2024
صرف المعاشات-صورة أرشيفية
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعم المعاشات بقيمة 215 مليار جنيه، في مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، والذي يتسلمه مجلس النواب من الحكومة الأحد المقبل بعد الموافقة عليه وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وشملت تصريحات وزير المالية، أنّ دعم تكافل وكرامة في مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 يبلغ 40 مليار جنيه، كما جرى تخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات.