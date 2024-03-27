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دراما المتحدة

الحكومة تدعم المعاشات بـ215 مليار جنيه و40 مليارا لـ«تكافل وكرامة»

كتب:

أسماء زايد
03:11 م | الأربعاء 27 مارس 2024
صرف المعاشات-صورة أرشيفية

صرف المعاشات-صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، دعم المعاشات بقيمة 215 مليار جنيه، في مشروع موازنة العام المالي 2024-2025، والذي يتسلمه مجلس النواب من الحكومة الأحد المقبل بعد الموافقة عليه وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.

وشملت تصريحات وزير المالية، أنّ دعم تكافل وكرامة في مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 يبلغ 40 مليار جنيه، كما جرى تخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات.

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