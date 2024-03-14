مخاطر تناول الفسيخ على الإفطار في رمضان.. ممنوع لهذه الفئات

الفسيخ من الأكلات المصرية الموروثة والمعشوقة للملايين، ولكن لا يفضل تناول الأسماك المملحة، على الإفطار في شهر رمضان، لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من الملح، تؤثر على صحة الجسم بشكل سلبي، خاصة مرضى الضغط والقلب.

أوضح الدكتور محمد عفيفي أخصائي التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أن لا يستحب تناول الفسيخ، على الإفطار في شهر رمضان، لاحتوائه على كمية كبيرة من الملح، تؤثر بشكل سلبي على صحة الإنسان، وتسبب العطش الشديد، طوال ساعات الصيام، لذا يفضل تناول الفسيخ قبل شهر رمضان أو بعده.

الفسيخ ضار بصحة الإنسان

يعد الفسيخ من الأسماك شديدة الملح، لذا ينصح مرضى الضغط بالابتعاد عنه، خاصة خلال شهر رمضان، لأنه يؤدي لزيادة الضغط، ويؤثر سلبيا على مرضى القلب.

بشكل عام يمكن وضع بعض الإضافات على الفسيخ للتخفيف من ملوحته، بحسب الشيف أميرة شنب، في برنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra.

مقادير الفسيخ بالطحينة

فسيخ مخلي ومقطع قطع كبيرة.

من كوب إلى كوب ونصف من الزبادي، لتهدئة ملوحة الفسيخ.

بصل أحمر أو أبيض أو أخضر مقطع شرائح أو حلقات دائرية.

من ربع إلى نصف كوب من الطحينة.

ربع كوب من الماء لتخفيف الخليط.

كمية بسيطة من الخل.

شطة ناعمة.

زيت نباتي أو زيت ذرة.

كمية من عصير الليمون.

كمون ناعم حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة، ويمكن الاستغناء عنه.

طماطم شرائح في حالة الرغبة

طريقة عمل الفسيخ بالطحينة

في طبق يوضع كوب من الزبادي والطحينة، وتضاف المياه تدريجيًا، حتى نحصل على قوام وسط ناعم، ثم يضاف الفسيخ ويقلب جيدًا، وتوضع بقية المقادير والتوابل، وتخلط جيدًا وتقدم إلى جانب الخبز والبصل الأخضر.